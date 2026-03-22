Referendum sulla Giustizia prima affluenza al 14% Al voto oggi e domani il precedente | com’era andata

Nel primo giorno di votazioni per il referendum sulla Giustizia, l’affluenza alle urne si attesta al 14%, leggermente inferiore rispetto a quella del 2020 alle 12, quando si votava sulla riduzione del numero dei parlamentari. Le urne sono aperte oggi e domani, e i dati ufficiali sono stati diffusi dal ministero dell’Interno. Il voto riguarda un tema di grande interesse pubblico.

È del 14,8% il primo dato dell’affluenza per il referendum sulla Giustizia. Come indica il sito del ministero dell’Interno, si tratta di un dato superiore a quello del 2020 sempre alle 12, in occasione del voto referendario sulla riduzione del numero dei parlamentari. In quell’occasione era andato a votare il 12,24% degli aventi diritto. I seggi sono aperti da stamattina alle 7 e resteranno operativi fino alle 23, per poi riaprire domani dalle 7 alle 15. Gli italiani sono chiamati a esprimersi con una scheda verde e una croce sul Sì o sul No sulla riforma costituzionale della Giustizia: separazione delle carriere tra giudici e pm, sdoppiamento del Csm con membri scelti per sorteggio, istituzione di un’Alta Corte disciplinare. 🔗 Leggi su Open.online

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