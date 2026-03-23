Qualora ci fosse stato, ma la legge non lo prevede, la provincia di Pistoia avrebbe già raggiunto il quorum per il Referendum confermativo sulla riforma della giustizia: alle 23 di ieri sera, infatti, l’affluenza fatta registrare ai seggi è stata del 50,39%, superiore al dato nazionale che si è aggirato intorno al 46%. Un traguardo davvero significativo, dovendo tenere conto dei risultati delle affluenze delle ultime tornate elettorali – che fossero le Regionali dell’ottobre scorso o ancora prima le Europee e persino le amministrative del 2022 – che non lasciava ben sperare. Invece la risposta della provincia di Pistoia nella giornata intera... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il referendum sulla giustizia. Affluenza oltre il 50 per cento

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