Lady Violet Bridgerton protagonista di uno spin off della saga Netflix | parola di Shonda Rhimes

Shonda Rhimes ha parlato della possibilità che Lady Violet Bridgerton possa essere la protagonista di un nuovo spin offe dedicato alla saga Netflix. I fan hanno apprezzato la storia tra la nobildonna e Lord Anderson più della storia originale della quarta stagione, ed è per questa ragione che creare una serie su di lei non è affatto una cattiva idea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Bridgerton: Shonda Rhimes conferma che potrebbe arrivare un nuovo spinoffLa produttrice della serie Netflix tratta dai romanzi di Julia Quinn ha svelato quale personaggio potrebbe essere al centro di un nuovo progetto.

Leggi anche: Bridgerton 4 è su Netflix: Benedict incontra la sua Cenerentola, ma le storie più piccanti sono quelle di Violet e Francesca

Tutti gli aggiornamenti su Lady Violet Bridgerton

Temi più discussi: Shonda Rhimes svela il possibile prossimo spin-off di Bridgerton; Rhimes, 'la storia di Lady Violet potrebbe essere un altro spin-off di Bridgerton'; Bridgerton, Shonda Rhimes apre a uno spin-off su Violet; Nuovo spin-off Bridgerton in arrivo? Ecco tutto quello che sappiamo.

Lady Violet Bridgerton protagonista di uno spin off della saga Netflix: parola di Shonda RhimesShonda Rhimes ha parlato della possibilità che Lady Violet Bridgerton possa essere la protagonista di un nuovo spin offe dedicato alla saga Netflix. I fan hanno apprezzato la storia tra la nobildonna ... fanpage.it

Rhimes, 'la storia di Lady Violet potrebbe essere un altro spin-off di Bridgerton'Dopo aver già realizzato nel 2023 un primo spin-off, 'La Regina Carlotta', da Bridgerton, la sua serie per Netflix ambientata in una Gran Bretagna Regency rivista e corretta (ha da poco debuttato la s ... ansa.it

Ruth Gemmell, che interpreta l’elegante Lady Violet in "Bridgerton", ha confessato che, dopo aver finito di girare una scena intima per la nuova stagione, è tornata a casa a piangere. L’attrice di 58 anni ha ammesso di essersi sentita molto sorpresa durante la facebook