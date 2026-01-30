Bridgerton 4 è su Netflix | Benedict incontra la sua Cenerentola ma le storie più piccanti sono quelle di Violet e Francesca
Dopo quasi due anni di attesa, Bridgerton torna su Netflix con la quarta stagione. Questa volta è il turno di Benedict, il secondogenito artistico e bohémien della famiglia. Per tre stagioni l’abbiamo visto restare in disparte, osservare con sguardo sognante dalla sala da ballo. Ora, finalmente, si apre una nuova fase e Benedict incontra la sua Cenerentola. Intanto, le storie più piccanti sono quelle di Violet e Francesca, pronte a sorprendere i fan.
Dopo quasi due anni di attesa, Bridgerton è tornato su Netflix. E stavolta tocca a lui: Benedict, il secondogenito artistico e bohémien della famiglia, quello che per tre stagioni abbiamo visto osservare sognante dall’angolo della sala da ballo. La quarta stagione è arrivata, ma non nella sua interezza. Come ormai la piattaforma streaming ci ha abituati negli ultimi anni anche con altre serie, gli episodi vengono pubblicati in due momenti diversi. I primi 4 sono già disponibili. Mentre per la seconda parte – altri 4 – bisognerà aspettare il 26 febbraio. Otto puntate in totale come da tradizione, ciascuna di circa un’ora. 🔗 Leggi su Amica.it
Bridgerton 4 su Netflix: Benedict, Cenerentola e il grande vuoto dei fratelli Bridgerton
La quarta stagione di Bridgerton arriva su Netflix con un nuovo ballo in maschera.
Una "Cenerentola moderna" in Bridgerton, da oggi su Netflix la quarta stagione
La quarta stagione di Bridgerton arriva oggi su Netflix e già scatena l'entusiasmo tra i fan.
