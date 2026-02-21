Sassi contro le auto in transito denunciati tre minorenni | incastrati dalle telecamere

Tre adolescenti di Curno hanno lanciato sassi contro le auto in transito, causando danni e panico tra gli automobilisti. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato i loro gesti e hanno permesso di identificarli. I minori sono stati portati in commissariato e denunciati per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica. La polizia sta continuando le indagini per verificare se siano coinvolti in altri episodi simili nella zona.

Curno (Brescia) – Sono minorenni. Identificati e denunciati i ragazzini che nei giorni scorsi hanno lanciato sassi contro le auto in transito. I carabinieri della stazione di Curno, dopo la denuncia presentata da un automobilista, sono riusciti a risalire ai responsabili grazie alle immagini delle telecamere in paese: si tratta di tre minorenni di nazionalità italiana. Il racconto choc . L'episodio principale si è verificato in via largo Vittoria, a Curno, ma non sarebbe un caso isolato. Nelle ultime settimane sono arrivate segnalazioni simili anche nelle zone limitrofe, tra cui l'area del cimitero di Ponte San Pietro.