Sassi contro le auto in transito denunciati tre minorenni | incastrati dalle telecamere

Da ilgiorno.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre adolescenti di Curno hanno lanciato sassi contro le auto in transito, causando danni e panico tra gli automobilisti. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato i loro gesti e hanno permesso di identificarli. I minori sono stati portati in commissariato e denunciati per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica. La polizia sta continuando le indagini per verificare se siano coinvolti in altri episodi simili nella zona.

Curno (Brescia) –  Sono minorenni. Identificati e denunciati i ragazzini che nei giorni scorsi hanno lanciato sassi contro le auto in transito. I carabinieri della stazione di Curno, dopo la denuncia presentata da un automobilista, sono riusciti a risalire ai responsabili grazie alle immagini delle telecamere in paese: si tratta di tre minorenni di nazionalità italiana.  Il racconto choc . L’episodio principale si è verificato in via largo Vittoria, a Curno, ma non sarebbe un caso isolato. Nelle ultime settimane sono arrivate segnalazioni simili anche nelle zone limitrofe, tra cui l’area del cimitero di Ponte San Pietro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

