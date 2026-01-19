la volta buona gli ospiti di caterina balivo dal 19 al 23 gennaio 2026

Dal 19 al 23 gennaio 2026, torna ‘La Volta Buona’, il programma condotto da Caterina Balivo. In onda alle 14, la trasmissione propone incontri e approfondimenti con vari ospiti, offrendo uno spazio di confronto e informazione. L’appuntamento quotidiano rappresenta una occasione per seguire temi di attualità e storie di interesse pubblico, mantenendo un tono sobrio e rispettoso delle diverse sensibilità.

Lunedì 19 gennaio – tutti giorni fino a venerdì – torna con i suoi ospiti ‘La Volta Buona’, il programma condotto da Caterina Balivo in onda alle 14.00 su Rai 1. Teatro, musica, senza rinunciare ai successi televisivi e ai fenomeni di costume, con i protagonisti più amati dal pubblico e interviste, talk e momenti di intrattenimento. Spazio, come sempre, alle interviste ‘one to one’. Tra gli ospiti il regista Massimiliano Bruno, attualmente al cinema con il nuovo film Due cuori e due capanne, interpretato da Edoardo Leo e Claudia Pandolfi. Di musical si parlerà invece con Paolo Conticini e Mauro Casciari, impegnati a Roma con lo spettacolo Tootsie, adattamento italiano del celebre film di Sydney Pollack: una commedia brillante che gioca con identità, trasformazioni e ritmo cinematografico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio 2026, La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, va in onda alle 14. Durante questa settimana, gli ospiti presenti in studio offriranno approfondimenti e testimonianze su vari temi di attualità e interesse pubblico. La trasmissione si propone come un momento di informazione e confronto, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

“La Volta Buona”, gli ospiti da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio

Da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio, “La Volta Buona” porta a Roma un calendario di eventi che uniscono teatro, musica e intrattenimento. Tra ospiti di grande popolarità, interviste e talk, il programma offre un approfondimento sui successi televisivi e i fenomeni di costume più discussi, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. Un’occasione per scoprire storie e protagonisti che hanno segnato il panorama culturale italiano.

