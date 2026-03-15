Dal 16 al 20 marzo 2026, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo ospiterà vari personaggi, con un focus speciale dedicato a un omaggio a Enrica Bonaccorti. La settimana si preannuncia ricca di appuntamenti, con interventi e interviste che coinvolgono diverse personalità dello spettacolo. La trasmissione si svolgerà nello studio della conduttrice, con momenti dedicati ai ricordi e alle esperienze della donna.

La settimana dal 16 al 20 marzo 2026 si preannuncia intensa per La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Il daily show torna con un mix di emozioni, attualità, ospiti dal mondo dello spettacolo e momenti dedicati al benessere, mantenendo quella formula che negli ultimi mesi ha conquistato un pubblico sempre più affezionato. La nuova settimana si aprirà con un omaggio sentito a una figura storica della televisione italiana, per poi proseguire con interviste, racconti personali e approfondimenti che toccano temi familiari, salute e chirurgia estetica. Chi arriverà in studio? Quali argomenti guideranno le puntate? E quali momenti potrebbero diventare i più commentati? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Volta Buona, ospiti dal 16 al 20 marzo 2026: l’omaggio a Enrica Bonaccorti nel salotto della Balivo

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