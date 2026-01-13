La Volta Buona pagelle 13 gennaio | Valeria Marini vulcanica 8 polemica di Don Backy 5

La puntata del 13 gennaio di La Volta Buona ha offerto vari spunti di discussione, tra momenti di spettacolo e opinioni contrastanti. Valeria Marini si è distinta con una performance energica, valutata con un 8, mentre Don Backy ha suscitato polemiche, ricevendo un 5. Come sempre, la trasmissione invita a riflettere su temi diversi, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

La puntata del 13 gennaio de La Volta Buona regala, ancora una volta, tanti t emi interessanti e spunti su cui riflettere. Lo show di Caterina Balivo si apre su un'inchiesta riguardo i rischi della chirurgia plastica, soprattutto se praticata da persone poco qualificate, e continua fra gossip, rivelazioni su Sanremo 2026 e dibattiti interessanti. Mauro Repetto e le confessioni su Max Pezzali. Voto: 7. Fra gli ospiti più attesi de La Volta Buona, Mauro Repetto che è tornato a parlare di una possibile reunion degli 883. Il cantante ha parlato della sua amicizia con Max Pezzali che, come ben sappiamo, avrà un ruolo chiave a Sanremo 2026.

