La Volta Buona | Caterina Balivo confermata su Rai1

La Rai ha iniziato a definire i palinsesti per la stagione televisiva 20262027 e una delle prime certezze riguarda Caterina Balivo e il suo talk show di successo, “La Volta Buona”. Dopo la proroga fino a giugno, il programma tornerà regolarmente in onda a partire da lunedì 7 settembre 2026. La formula dello show resta invariata, supportata da ascolti in crescita e da un consistente ritorno pubblicitario. Negli ultimi tempi, Rai1 è riuscita a ridurre notevolmente il divario con Canale 5 nel daytime, confermando l’importanza di un programma leggero ma efficace come “La Volta Buona”. Successo e numeri del talk show. Tra i programmi più redditizi di Rai1, “La Volta Buona” abbina costi contenuti a risultati eccellenti in termini di audience e pubblicità. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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Caterina Balivo - La Volta Buona - 13-03-26

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