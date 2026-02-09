la volta buona su rai1 gli ospiti di caterina balivo dal 9 al 13 febbraio 2026

La settimana di “La Volta Buona” su Rai1 parte con Caterina Balivo pronta a ricevere ospiti e a intrattenere il pubblico ogni giorno alle 14. La conduttrice torna in tv con il suo daily show, che andrà in onda dal 9 al 13 febbraio, portando un po’ di leggerezza nel pomeriggio degli italiani.

Nuova settimana di programmazione per “La Volta Buona”, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio 2026, alle 14.00 su Rai 1, tra spettacolo, attualità e benessere, con interviste agli ospiti e momenti di confronto sul divano arancione assieme ai personaggi più amati dal pubblico. Tra gli ospiti della settimana, Claudio Cerasa, direttore de” Il Foglio” e firma tra più autorevoli del giornalismo italiano, che proporrà una riflessione sul modo in cui viene raccontata l’attualità, anche alla luce delle analisi sviluppate nel suo ultimo libro “L’antidoto”, un invito a superare la retorica del declino con uno sguardo fondato sui dati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

