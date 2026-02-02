la volta buona su rai1 gli ospiti di caterina balivo dal 2 al 6 febbraio 2026

Da oggi, lunedì 2 febbraio, su Rai1 torna “La Volta Buona” con Caterina Balivo. La conduttrice apre una nuova settimana di appuntamenti pomeridiani, dal lunedì al venerdì alle 14.00. Oggi si inizia con un mix di ospiti del mondo del cinema, della tv, dell’attualità e del benessere, pronti a raccontare le loro storie ai telespettatori. La Balivo torna a guidare un programma che, anche questa volta, punta a coinvolgere il pubblico con interviste dirette e temi diversi ogni giorno.

Da oggi, lunedì 2 febbraio a venerdì 6 febbraio 2026 alle 14.00 su Rai 1 torna una nuova settimana di La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, un appuntamento quotidiano con tanti ospiti tra cinema, tv, attualità, costume e benessere e con interviste ai personaggi più amati dal pubblico. Si partirà con l’attrice Carolina Crescentini, al cinema con ‘Le cose non dette’, il nuovo film diretto da Gabriele Muccino, una storia di relazioni in crisi e legami familiari complessi. La giovane attrice siciliana Ester Pantano racconterà invece una storia d’amore contemporanea, ambientata nell’era delle app di incontri, al centro dell’ultimo film ‘Io+Te’, che la vedrà al cinema da febbraio al fianco di Matteo Paolillo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

