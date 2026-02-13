Affari Tuoi Nella Buona e nella cattiva sorte stasera lo speciale di Stefano De Martino su Rai1 | ospiti e anticipazioni

Stasera, Stefano De Martino conduce su Rai1 lo speciale di Affari Tuoi intitolato “Nella buona e nella cattiva sorte”, un episodio dedicato alle storie di coppie che hanno affrontato momenti difficili, proprio alla vigilia di San Valentino.

Ci siamo: Affari Tuoi di Stefano De Martino approda in prima serata con lo speciale “ Nella buona e nella cattiva sorte ” alla vigilia di San Valentino. Scopriamo insieme le anticipazioni, ma anche tutti gli ospiti di questo appuntamento. Affari Tuoi stasera serata speciale con “Nella Buona e nella cattiva sorte”. Stasera, venerdì 13 febbraio 2026, dalle ore 20.35 appuntamento su Rai 1 con “ Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte “, lo speciale condotto da Stefano De Martino. Il game show dei pacchi arriva in prima serata con una puntata speciale dedicata all’amore proprio nel giorno che precede la festa di San Valentino. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Stanislao, il conduttore di “Affari Tuoi”, annuncia che questa sera lo show si trasforma in uno speciale dedicato a San Valentino, con ospiti a sorpresa e giochi dedicati alle coppie.

Stefano De Martino conduce questa sera Affari Tuoi Speciale - Nella buona e nella cattiva sorte, dedicato alla festa degli innamorati, con le coppie Caressa-Parodi e Matri-Nargi che si sfideranno tra giochi e sorprese, mentre tra gli ospiti spiccano personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport.

