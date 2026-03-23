“Il clima mondiale è in stato d’emergenza. La Terra è stata spinta oltre i propri limiti. Tutti gli indicatori climatici chiave sono in rosso”, ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres in occasione della pubblicazione del rapporto. Per la prima volta, il rapporto comprende tra gli indicatori climatici chiave lo squilibrio energetico della Terra, che riflette la velocità con cui l’energia entra ed esce dal sistema del pianeta. In un clima stabile, la quantità di energia solare in entrata è più o meno uguale alla quantità di energia in uscita. Ma questo equilibrio è stato sconvolto dall’aumento delle concentrazioni di gas serra (anidride carbonica, metano e protossido di azoto), che sta causando un progressivo riscaldamento dell’atmosfera e degli oceani, con conseguente scioglimento dei ghiacci. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La Terra ha accumulato una quantità record di calore nel 2025, secondo l’Onu

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