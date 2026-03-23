Attacchi al Vescovo di Arezzo Solidarietà di Casini PD | Gesto di dialogo e costruzione di pace

Arezzo, 23 marzo 2026 – . “Esprimo piena solidarietà e vicinanza al Vescovo di Arezzo, mons. Andrea Migliavacca – dichiara la consigliera regionale PD Roberta Casini – oggetto di vergognosi insulti e attacchi sui social per aver portato il proprio saluto alla comunità musulmana aretina in occasione della giornata di chiusura del Ramadan”. “Si tratta, invece, di un gesto importante e tutt’altro che simbolico: in un momento storico segnato da tensioni e conflitti, scegliere il dialogo, la vicinanza e il rispetto reciproco significa contribuire concretamente alla costruzione della pace – prosegue la consigliera regionale PD. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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