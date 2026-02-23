Seravezza e Tau restano appaiate Lo scontro diretto fra seconde è 0-0
Seravezza e Tau restano appaiate dopo un pareggio senza reti, perché entrambi le squadre non sono riuscite a trovare il gol durante la partita. La partita si è giocata su un campo difficile, e le occasioni sono state poche. I portieri hanno mantenuto inviolata la porta, impedendo che il risultato cambiasse. Entrambe le squadre cercano di migliorare la propria posizione in classifica. La prossima partita potrebbe decidere chi avrà la meglio.
seravezza 0 tau Altopascio 0 SERAVEZZA (3-5-2): Lagomarsini; Mosti (13’ st Pani), Mannucci, Bajic; Pucci, Bedini, Muhic, Fabri, Mannelli; Vanzulli (17’ st Fontanarosa), Lepri (34’ st Sava). All. Masitto. TAU ALTOPASCIO (3-4-1-2): Cabella; Cartano (29’ st Nunziati), Meucci, Soumah; Barsotti (41’ st Rotolo), Bachini (34’ pt Del Gronchio), Lombardo, Bouah; Manetti (21’ st Bagnoli); Tordiglione, T. Carcani (25’ st Omorogieva). All. Maraia. Arbitro: Tavassi di Tivoli. Note: ammoniti Meucci (T), Cartano (T) e Mannucci (S); angoli 9-1; recupero 5’ e 5’. SERAVEZZA – Come all’andata (ma stavolta senza reti) finisce in parità il derby provinciale tra Seravezza e Tau Altopascio che era anche lo scontro diretto per il secondo posto, dove dunque verdazzurri e amaranto restano appaiati salendo a braccetto a quota 49 punti, rosicchiandone soltanto uno alla capolista Grosseto che a sorpresa perde in casa con l’Orvietana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Seravezza-Tau vale il secondo posto. In trasferta Camaiore e Viareggio
Pallanuoto femminile, SIS Roma e Rapallo restano appaiate in vetta alla Serie A1
Seravezza e Tau Calcio non vanno oltre lo 0-0. Ghiviborgo a valanga sul Follonica Gavorrano
Seravezza-Tau vale il secondo posto. In trasferta Camaiore e Viareggio
