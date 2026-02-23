Seravezza e Tau restano appaiate Lo scontro diretto fra seconde è 0-0

Seravezza e Tau restano appaiate dopo un pareggio senza reti, perché entrambi le squadre non sono riuscite a trovare il gol durante la partita. La partita si è giocata su un campo difficile, e le occasioni sono state poche. I portieri hanno mantenuto inviolata la porta, impedendo che il risultato cambiasse. Entrambe le squadre cercano di migliorare la propria posizione in classifica. La prossima partita potrebbe decidere chi avrà la meglio.