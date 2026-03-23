La settimana di UniBg OnAir | avanti tutta!

Da lunedì 23 marzo il palinsesto di UniBg OnAir, la webradio dell’Università di Bergamo, conferma la propria proposta. Troviamo nell’arco della settimana le dirette (da lunedì a venerdì, 8.00-10.00 e 16.00-18.00), le rubriche musicali che spaziano fra generi e modalità di ascolto, e il podcast di audiorecensioni ( Parliamone. Suoni, libri e altre visioni, il lunedì e il mercoledì alle 10.00), in cui questa settimana Alessio Amigoni recensisce l’ultimo album di A$AP Rocky, in parole che potremo ascoltare nella interpretazione di Antonino Jonathan Luzzi. Spazio all’intrattenimento con l’appuntamento fisso di La parola del giorno, con il poliziesco di Among Us alla ricerca dell’ignaro mentitore (mercoledì alle 18. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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