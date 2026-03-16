La settimana di UniBg OnAir | intrattenimento incontri interviste

La settimana di UniBg OnAir offre un programma vario che include intrattenimento, incontri e interviste rivolte sia agli studenti che alla comunità di Bergamo. Il palinsesto si amplia con nuove attività e iniziative, rafforzando il collegamento tra l’ateneo e la città. Le trasmissioni sono pensate per coinvolgere un pubblico diversificato e stimolare il dialogo tra università e territorio.

Si arricchisce ulteriormente il palinsesto di UniBg OnAir, il ponte fra l’Università e la città di Bergamo. Diversi spazi e programmi affiancano le dirette e le rubriche musicali che spaziano dal jazz rap al groove contemporaneo, dalla musica africana alla scena italiana di qualità e ai gioielli di un passato poco conosciuto. Prosegue la narrazione della storia della radio con la seconda puntata del podcast di Mattia Lucchini ( Ancora sull’Onda, giovedì alle 19.00), così come l’antenna che intercetta le novità più interessanti nel podcast di recensioni curate da Pierluigi Spagnolo ( Parliamone. Suoni, libri e altre visioni, il lunedì e il mercoledì alle 10. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Tiny. I concertini di UniBg OnAirNella scia dei Tiny Desk Concerts di NPR Music, che dal 2008 propongono esibizioni dal vivo di artisti di primissimo piano davanti a una scrivania,... I programmi e le dirette di UniBg OnAir, radio con un’eclettica anima sonoraUn fitto calendario che copre i diversi momenti del giorno con un ampio catalogo di brani e le voci degli speaker protagoniste. Contenuti utili per approfondire UniBg OnAir Temi più discussi: UniBg OnAir: da oggi, ancor più voce e parola alle nuove generazioni; Tiny. I concertini di UniBg OnAir; Dici a me? - Bergamonews; Parliamone – Quasi Dipinto di Alèri Band. La settimana di UniBg OnAir: intrattenimento, incontri, intervisteSi arricchisce la programmazione di UniBg OnAir, la webradio dell’Università di Bergamo, con incontri sorprendenti fra persone e parole ... bergamonews.it Da Mama Africa a Gigi’s Groove Garden: tutte le rubriche musicali di UniBg OnAirLe rubriche di UniBg OnAir permettono di attraversare generi e latitudini sonore. Da oggi, lunedì 2 marzo, ascoltabili anche da Bergamonews ... bergamonews.it Ascolta qui la prima puntata del podcast sulla storia della radio curato da Mattia Lucchini, Station Manager di UniBg OnAir - facebook.com facebook