Sta per cominciare la settimana più lunga del calcio italiano. Piena di passione, ma anche di paura. L’unica settimana in cui i 50 milioni di italiani che pagherebbero per sedersi sulla panchina della Nazionale non vorrebbero essere nei panni di Ringhio Gattuso, il “frate trappista”, come lo ha definito Gravina. Lo lasciano solo, pronti a impallinare lui, Gravina e soci se le cose dovessero andare male per la terza volta di fila, lasciando un’altra generazione di ragazzi senza l’azzurro per cui tifare al Mondiale americano, il più numeroso e diffuso mai visto prima. Si comincia giovedì a Bergamo contro l’Irlanda del Nord, sperando poi di proseguire la marcia martedì 31 contro Galles o Bosnia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La settimana di passione (e paura) del calcio italiano

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