La guerra santa del calcio italiano al pezzotto sta portando il governo italiano nel caos diplomatico e in grossi guai finanziari

La lotta contro il fenomeno del pezzotto nel calcio italiano sta assumendo proporzioni impreviste, coinvolgendo il governo e le istituzioni. Recentemente, l’Agcom ha multato Cloudflare di 14 milioni di euro per aver rifiutato di bloccare siti pirata, evidenziando le tensioni tra ambito digitale e regolamentazione nazionale. Questa vicenda mette in luce le difficoltà e le conseguenze di un’azione decisa contro la pirateria online nel settore sportivo.

La guerra santa del calcio italiano al pezzotto sta prendendo in questi giorni una piega surreale. L'Agcom – l'Autorità garante delle comunicazioni – che della suddetta guerra è compartecipe istituzionale, ha multato per 14 milioni di euro Cloudflare perché la piattaforma informatica americana si è rifiutata di bloccare alcuni siti che diffonderebbero contenuti piratati, come richiesto dalle autorità italiane. In un battibaleno il caso è fermentato, innescando una grana diplomatica che il governo italiano al momento ha deciso di fronteggiare con la tattica dell'opossum: fingere di essere morti sperando che passi.

