La scuola come presidio sociale nell’epoca dell’incertezza economica

L’incertezza economica che attraversa il nostro tempo non è soltanto una questione di numeri, di bilanci statali o di fluttuazioni dei mercati finanziari, ma rappresenta una condizione esistenziale che penetra nella vita quotidiana delle persone, modifica le relazioni, altera le aspettative e rende fragile la percezione del futuro. Essa si manifesta nelle preoccupazioni silenziose dei genitori che temono di perdere il lavoro, negli studenti che percepiscono l’ansia degli adulti e la trasformano in inquietudine personale, nelle comunità che vedono ridursi servizi e opportunità. In questo scenario instabile, in cui la precarietà lavorativa e... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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