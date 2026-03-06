Lagarde e l’economia nell’era dell’incertezza La lezione alla Johns Hopkins

A Bologna, presso la Johns Hopkins, Christine Lagarde ha tenuto un discorso sull’economia in un periodo di grande incertezza. La presidente della Banca centrale europea ha affrontato il tema del rischio, ricordando come cinque secoli fa nacque il concetto moderno di “rischio”. Ha evidenziato che questo concetto potrebbe non essere più adeguato a descrivere le sfide attuali.

A Bologna, nella città dove cinque secoli fa prese forma il concetto moderno di “rischio”, Christine Lagarde ha scelto di parlare del momento in cui quel concetto rischia, appunto, di non essere più sufficiente. La presidente della Banca centrale europea (Bce) è intervenuta alla Robert A. Mundell Global Risk Memorial Lecture, ospitata dalla Johns Hopkins University, per riflettere su come stia cambiando la natura stessa dell’economia globale. Il filo della sua lezione parte da Robert Mundell, l’economista canadese premio Nobel considerato il padre della teoria delle aree valutarie ottimali. È la teoria che, negli anni Sessanta, cercò di definire le condizioni necessarie perché più Paesi potessero condividere una moneta. 🔗 Leggi su Formiche.net

