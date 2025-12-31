Savino Del Bene Scandicci il successo al tie break con Vallefoglia vale la Final Four di Coppa

Savino Del Bene Scandicci ha conquistato la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia dopo una vittoria al tie break contro Vallefoglia, conclusa con il punteggio di 3-2. La partita, combattuta e intensa, ha visto entrambe le squadre impegnate in un equilibrio difficile da spezzare, confermando la qualità e la determinazione della formazione toscana in questa fase della competizione.

Savino Del Bene Volley – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: 3-2 (25-19,25-22,20-25,22-25,18-16) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis, Skinner 16, Castillo (L1), Ruddins 1, Franklin 9, Ribechi (L2) n.e., Bosetti 8, Ognjenovic 5, Mancini n.e., Graziani 1, Nwakalor 15, Antropova 29, Weitzel 3. All.: Gaspari. MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 31, Feduzzi, Carletti 2, Giovannini 1, De Bortoli (L1), Candi 8, Bartolucci 2, Thokboum n.e., Butigan 8, Ungureanu 11, Stoyanova n.e., Omoruyi 20, Lazaro 1, Mitkova (L2). All: Pistola. ARBITRI: Verrascina – Cavalieri FIRENZE – La Savino Del Bene Volley sconfigge per 3-2 al Pala BigMat la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e si qualifica per la Final Four di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

