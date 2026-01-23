Mens Sana-Virtus | qua la mano! Arriva lo storico patto Accordo tra società e direttori Si giocherà al PalaEstra

Le società di Siena Mens Sana e Virtus hanno annunciato un accordo per disputare la partita al PalaEstra, sottolineando l’importanza della collaborazione, anche nel settore giovanile. Questa decisione rappresenta un passo significativo nella collaborazione tra le due realtà sportive, consolidando il rapporto e promuovendo lo sviluppo del movimento locale. La partita si svolgerà al PalaEstra, evidenziando l’impegno condiviso nel favorire la crescita del settore giovanile e il sostegno alla comunità sportiva.

Quella di giocare al PalaEstra la partita tra Stosa Virtus e Note di Siena Mens Sana è stata una scelta importante da parte delle due società che, nell’occasione, hanno posto l’accento anche sulla collaborazione in ambito di giovanile. "Una bella collaborazione che va avanti dall’inizio di questa stagione con tre squadre, più una che poi è subentrata nel percorso. Siamo molto contenti di come stanno lavorando gli staff, dell’amalgama dei ragazzi e quindi non possiamo che ribadire la nostra soddisfazione. E perché no, pianificando in futuro di aumentare questo tipo di collaborazione". Parole di Gabriele Voltolini, direttore sportivo virtussino durante la conferenza stampa di presentazione del derby del 22 febbraio prossimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

