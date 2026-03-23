Nuova puntata dedicata al grande motorsport con l’analisi completa del Gran Premio del Brasile MotoGP 2026. Riviviamo il weekend di Goiânia, tra la vittoria di Marc Marquez nella Sprint Race e il dominio assoluto di Marco Bezzecchi nella gara lunga, protagonista di una prestazione straordinaria. Focus anche sulla situazione in casa Ducati, con la nuova GP26 che non sembra ancora al livello atteso e un Pecco Bagnaia nuovamente in difficoltà: cosa sta succedendo davvero? Nella seconda parte: • preview del Gran Premio delle Americhe di Austin • analisi dei possibili scenari MotoGP • spazio anche alla Formula 1, con l’avvicinamento al Gran Premio del Giappone a Suzuka Conducono: Alessandro Passanti, Michele Cassano, Giandomenico Tiseo Ospite: Matteo Nugnes (Motorsport. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Marco Bezzecchi: “Mi sono preso una rivincita dopo la caduta di ieri. La moto era perfetta”C’è un filo rosso che unisce la fine del 2025 all’alba del 2026, e porta dritto al nome di Marco Bezzecchi.

La samba di Marco Bezzecchi

Contenuti e approfondimenti su Marco Bezzecchi

Temi più discussi: Samba italiana, Bezzecchi leader della MotoGp; Pioggia a metà turno: svetta Johann Zarco, Marco Bezzecchi in Q1; MotoGP, Marc Marquez balla la Samba nella Sprint a Goiania: 2° Di Giannantonio, 3° Martìn; Apoteosi Aprilia: nel GP del Brasile Marco Bezzecchi domina davanti a Jorge Martin.

La MotoGp 2026 nel segno di Marco Bezzecchi e dell'ApriliaIl pilota riminese vince anche il Gp del Brasile, quarta vittoria di fila: alle due di questa stagione si sommano le due nelle ultime gare del 2025. Le Ducati ufficiali ancora giù dal podio ... ilfoglio.it

Samba italiana, Bezzecchi leader della MotoGPDoppietta Aprilia, Martin 2°. E Marco adesso è in vetta. Digiannantonio, a podio con Ducati, doma Marquez ... msn.com

Per Marco Bezzecchi è l'ottava vittoria in classe regina, la quarta consecutiva (gli unici in MotoGP ad esserci riusciti sono stati Rossi, Marquez, Lorenzo e Bagnaia). Ciliegina sulla torta: in questi 4 GP ha condotto tutti i giri in testa, come Jorge Lorenzo tra Jerez facebook

Marco Bezzecchi trionfa in Brasile: chi è il pilota italiano leader del Mondiale di MotoGP x.com