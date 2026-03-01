Marco Bezzecchi | Mi sono preso una rivincita dopo la caduta di ieri La moto era perfetta

Marco Bezzecchi ha dichiarato di aver ottenuto una rivincita dopo la caduta di ieri, sottolineando che la moto era perfetta durante la gara. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, che hanno seguito con interesse il suo ultimo risultato. La presenza del pilota nel campionato si mantiene costante, evidenziando la sua determinazione e il suo impegno.

C’è un filo rosso che unisce la fine del 2025 all’alba del 2026, e porta dritto al nome di Marco Bezzecchi. A Buriram, nel Gran Premio di Thailandia che ha inaugurato la nuova stagione MotoGP, il romagnolo ha trasformato la delusione per la caduta nella Sprint in una dimostrazione di forza assoluta, dominando dal primo all’ultimo metro in sella alla RS-GP. Per il 27enne si tratta della terza vittoria consecutiva, dopo i sigilli di Portimão e Valencia a chiusura del 2025. Ma il dato più significativo è un altro: è la prima volta in carriera che Bezzecchi infila tre successi di fila in top class. Un filotto costruito sempre allo stesso modo,... 🔗 Leggi su Oasport.it

