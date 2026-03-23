La rete fognaria di via Revedole al traguardo | dal 26 marzo il via all' ultimo atto

Il completamento dei collegamenti tra i lotti 2 e 3 chiude il maxi-cantiere sotterraneo. Subito dopo scatteranno le riasfaltature per restituire decoro e sicurezza al quartiere. PordenoneToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Mauro Corona, il ricordo affettuoso di Enrica Bonaccorti e il tardivo grazie: «La mia prima volta in tv nella sua trasmissione» «Per sempre sì di Sal da Vinci è l'inno del patriarcato»?: Enrico Galiano risponde Mauro Corona chiede di intervenire a inizio trasmissione, nuovo scontro con Bianca Berlinguer: «Se c'è la guerra finché non finisce me ne vado» . 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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