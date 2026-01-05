Al via i lavori sulla rete fognaria in via Cagnona la riapertura della viabilità entro marzo 2026

A partire da mercoledì 7 gennaio, sono iniziati i lavori di risanamento del collettore fognario in via Cagnona, nel tratto tra via Villagrappa e via San Giuseppe, nei Comuni di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. L’intervento, volto al miglioramento della rete fognaria, si concluderà entro marzo 2026, garantendo un ripristino della viabilità in modo sicuro e duraturo.

Da mercoledì 7 gennaio avranno inizio i lavori di risanamento del collettore di fognatura nera su via Cagnona (Sp 10), nel tratto compreso tra via Villagrappa e via San Giuseppe, nel territorio dei Comuni di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. Per poter eseguire i lavori in sicurezza, fra.

