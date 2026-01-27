Porta a Mare arriva il festival del cioccolato tra prodotti artigianali e show cooking

Il Festival del Cioccolato a Porta a Mare si svolge dall’6 all’8 febbraio, offrendo un’occasione per scoprire prodotti artigianali e partecipare a show cooking dedicati al cioccolato. Un evento pensato per gli amanti del dolce, che permette di esplorare diverse varianti e gusti in un ambiente dedicato alla qualità e alla tradizione artigianale.

A Porta a Mare torna uno degli eventi più attesi: il festival del cioccolato. Dal 6 all'8 febbraio sarà possibile immergersi nel mondo del cioccolato artigianale in tutte le sue forme e gusti. L'evento è organizzato da Alter Ego Fiere, Centro diffusione arte cultura e turismo "I cavalieri di.

Domenica 14 dicembre al Summer Garden del Festival “Che Stella” si terrà lo Show Cooking del Pansoto dei Camalli di Sottoripa, un evento dedicato a grandi e piccini.

