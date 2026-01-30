L’Italia fatica a segnare anche in Champions League. Nella prima fase, sono arrivati solo otto gol dai nostri giocatori, con Scamacca e Pio tra i più presenti. I nazionali, invece, hanno segnato solo sei reti, e i big sono ancora lontani dal trovare il ritmo giusto. La situazione mette in evidenza il gap offensivo della nazionale, che dovrà lavorare per migliorare in vista delle prossime sfide.

La prima fase della Champions League si è chiusa l’altra sera con una nevicata di gol: 61. La media sulle 144 partite è aumentata rispetto alla scorsa stagione, passando da 3,26 per match a 3,38. Rino Gattuso, che era in tribuna a Napoli, avrà anche annotato con una certa soddisfazione che due azzurri sono andati a segno: Federico Dimarco, titolare in Nazionale, con la splendida punizione infilata al Borussia Dortmund, un colpo spacca risultato; Federico Chiesa, in attesa di rientro in azzurro, è invece andato a bersaglio con l’ultimo urlo, allo scadere, nel 6-0 del Liverpool al Qarabag. Chiesa era entrato da un quarto d’ora, ha sfruttato un assist di Van Dijk e ha battuto il portiere con freddezza, di destro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, anche in Champions c'è il problema gol: così per Gattuso si fa dura

