Nuove strade a Modena | tra via Mar Adriatico e via Mar Ligure nasce via Capri

A Modena nasce una nuova strada, via Capri, situata tra via Mar Adriatico e via Mar Ligure, nella zona Mari. L'inaugurazione si è svolta questa mattina, lunedì 12 gennaio, alla presenza dell'assessore ai lavori pubblici Giulio Guerzoni e di tecnici, segnando un nuovo collegamento nel quartiere. Questa novità contribuisce al miglioramento della viabilità locale e allo sviluppo dell'area.

In zona Mari nasce via Capri, strada di collegamento tra via Mar Adriatico e via Mar Ligure.L’intitolazione della nuova via è avvenuta questa mattina, lunedì 12 gennaio, alla presenza dell'assessore ai lavori pubblici e presidente della commissione toponomastica Giulio Guerzoni, di tecnici. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Sale la temperatura nel mar Ligure, l’Enea: “Rischio per l’ecosistema” Leggi anche: Operazione record nel Mar Ligure: 1.100 chili di rete fantasma rimossi dai fondali Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Modena dà più spazio alle donne: nuove vie tra memoria, Costituzione e città che cambia; La radioterapia cura anche il cuore: nuove strade contro le aritmie; All’ex Consorzio Agrario troverà sede “via Donne della Costituzione”; Sigep tra hotel, bar, gelato e pizza. In Fiera le nuove strade del cibo. VIA CAPRI A MODENA, UNA NUOVA VIA PER LA CITTA’ CHE CAMBIA - Una strada nuova non è solo asfalto e segnaletica, ma un luogo che entra a far parte della vita quotidiana della città. tvqui.it Nuove laureate e nuovi laureati UniPg: oggi un traguardo, domani nuove strade da percorrere. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.