Una nuova passerella dopo la frana per ammirare nuovamente uno dei luoghi più suggestivi della Brianza

È stata riaperta la passerella di bypass sull’Adda tra Cornate e Paderno d’Adda, ripristinando il percorso dopo la frana che ne aveva interrotto l’accesso nella primavera 2024. Ora è possibile visitare nuovamente uno dei luoghi più suggestivi della Brianza, godendo di un collegamento sicuro e panoramico lungo l’alzaia, ideale per passeggiate e escursioni in sicurezza.

È di nuovo percorribile, grazie all'apertura della passerella di bypass, l'Alzaia sull'Adda tra Cornate e Paderno d’Adda interrotta dalla primavera 2024 per via di una frana. La riapertura sabato 17 gennaio, attesissima non solo dai residenti ma anche da visitatori e turisti, giacché permetterà.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

