Nel carcere di Monza tarda ad arrivare la stanza dell' amore per colpa di un bidet

Da monzatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La recente inaugurazione della “stanza dell’amore” nel carcere di Monza rappresenta un passo importante per il benessere dei detenuti. Questa iniziativa, attesa da tempo, mira a favorire l’espressione dell’affettività in un ambiente più umano e rispettoso. La realizzazione di spazi dedicati all’emotività testimonia un impegno verso un approccio più inclusivo e attento alle esigenze psicologiche delle persone detenute.

Un servizio che allinea il carcere di Monza ai più importanti carceri europei. Un taglio del nastro rimandato per colpa di un bidet Era da tempo che se ne parlava ed era da tempo che si attendeva. Nel carcere di Monza arriva la “stanza dell’amore” (più correttamente la “stanza dell’affettività”). Ma il taglio del nastro è in ritardo, per colpa di un bidet. A spiegarlo è il consigliere comunale Paolo Piffer (Civicamente) da sempre molto sensibile e attento alle problematiche dei detenuti del carcere di Monza e di chi in quel carcere lavora. Da 15 anni sui banchi del consiglio comunale porta le istanze di quel “mondo” che fa parte della città di Monza ai più sconosciuto.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su carcere Monza

Carcere di Torino, la stanza dell'amore apre tra le polemiche ("Non siamo guardoni di Stato"): incontri intimi tra detenuti e partner

La stanza dell’affettività nel carcere “Lorusso e Cutugno” c’è ma non funziona. La Garante dei detenuti di Torino: «Tutto fermo» – Video

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Anche Fedez “finisce” nel carcere di Monza ESCLUSIVO

Video Anche Fedez “finisce” nel carcere di Monza ESCLUSIVO

Ultime notizie su carcere Monza

Argomenti discussi: Nel carcere di Monza tarda ad arrivare la stanza dell'amore (per colpa di un bidet); Secondo Atto - Festival di Teatro e Comunità di Monza; Davide Erba, frode al Fisco: ordinanza di custodia in carcere per il proprietario de Il Cittadino di Monza, che si trova a Dubai; Shopping con furto (e rapina) per due monzesi, un 22enne è finito in carcere.

nel carcere di monzaNel carcere di Monza tarda ad arrivare la stanza dell'amore (per colpa di un bidet)Un servizio che allinea il carcere di Monza ai più importanti carceri europei. Un taglio del nastro rimandato per colpa di un bidet ... monzatoday.it

Fedez ed Emis Killa nel carcere di Monza: Liberi con la musica. La gabbia più difficile da superare è dentro di noiMonza, 16 dicembre 2025 – Dopo Emis Killa e Lazza, la casa circondariale di Monza accoglie ancora le star della musica rap per parlare con i detenuti e ascoltare i loro brani musicali dando consigli ... ilgiorno.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.