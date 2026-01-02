L' ecomostro a due passi dal Ponte Ammiraglio tra pochi giorni sarà un ricordo al via la demolizione

Da palermotoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra pochi giorni prenderà il via la demolizione dell'ecomostro situato nei pressi del Ponte Ammiraglio. L'intervento, annunciato dal presidente della Seconda circoscrizione Giuseppe Federico, rappresenta un passo importante per il miglioramento del quartiere e la riqualificazione dell’area. La rimozione della struttura contribuirà a recuperare spazi pubblici e a valorizzare il contesto urbano circostante.

Parte la demolizione dell'ecomostro che si trova a pochi metri dal Ponte Ammiraglio. Ad annunciarlo è il presidente della Seconda circoscrizione, Giuseppe Federico. Questo intervento fa parte del piano di riqualificazione che comprende anche le baracche di piazza Giulio Cesare."Hanno preso il via. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

l ecomostro a due passi dal ponte ammiraglio tra pochi giorni sar224 un ricordo al via la demolizione

© Palermotoday.it - L'ecomostro a due passi dal Ponte Ammiraglio tra pochi giorni sarà un ricordo, al via la demolizione

Leggi anche: Scontro tra auto a pochi passi dal centro

Leggi anche: Auto va a fuoco a due passi dal Ponte di Ercole a Caserta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.