L' ecomostro a due passi dal Ponte Ammiraglio tra pochi giorni sarà un ricordo al via la demolizione
Tra pochi giorni prenderà il via la demolizione dell'ecomostro situato nei pressi del Ponte Ammiraglio. L'intervento, annunciato dal presidente della Seconda circoscrizione Giuseppe Federico, rappresenta un passo importante per il miglioramento del quartiere e la riqualificazione dell’area. La rimozione della struttura contribuirà a recuperare spazi pubblici e a valorizzare il contesto urbano circostante.
Parte la demolizione dell'ecomostro che si trova a pochi metri dal Ponte Ammiraglio. Ad annunciarlo è il presidente della Seconda circoscrizione, Giuseppe Federico. Questo intervento fa parte del piano di riqualificazione che comprende anche le baracche di piazza Giulio Cesare."Hanno preso il via. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
