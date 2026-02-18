Il concerto Il lupo di Gubbio racconta la pace di San Francesco per Musica e Spirito

Il concerto “Il lupo di Gubbio” si tiene il 22 febbraio alle 18:30 nella Basilica di San Francesco, portando in scena musiche ispirate alla pace di San Francesco. L’evento, parte della rassegna “Musica e Spirito”, mira a celebrare il messaggio di tolleranza e convivenza del santo. Gli artisti eseguiranno composizioni che richiamano le storie di pace e dialogo tra uomo e natura. La chiesa si riempirà di suoni che vogliono richiamare il valore della pace nelle comunità.

Il 22 febbraio, alle 18:30, la Basilica di San Francesco ospita “Il lupo di Gubbio”, nuovo concerto nell'ambito della rassegna “Musica e Spirito”. L'evento si inserisce nel percorso “Francesco ’26”, che accompagna la Basilica verso l’ottavo centenario della morte del Santo. La serata richiama uno dei gesti più emblematici della tradizione francescana: l’incontro con il lupo di Gubbio, simbolo di una pace che nasce dall’ascolto e dalla riconciliazione. È la stessa dinamica che attraversa il programma, dove la musica sacra diventa uno spazio di dialogo a metà tra luce e inquietudine, tra invocazione e fiducia.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Il concerto di Natale. Musica a San Francesco tra tradizione e spiritualità

Concerto di Natale in San Domenico. Brilla il Piccolo Coro di Caivano . Quando la musica crea ponti di paceIl concerto di Natale in San Domenico ha visto protagonista il Piccolo Coro di Caivano, che ha incantato il pubblico con la propria energia e spontaneità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.