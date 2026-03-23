La Primavera all’Orto Botanico

A partire da domenica 22 marzo alle 11:00 fino a giugno sarà possibile scoprire l’Orto Botanico di Catania con “Orto in fiore”, il percorso guidato a cura di Officine Culturali dedicato alla stagione primaverile. La visita guidata al museo verde dell’Università di Catania sarà un viaggio sensoriale che si trasformerà di volta in volta, seguendo il risveglio primaverile delle collezioni custodite all’interno dell’Orto Botanico. Saranno le piante, con le loro colorate e profumate fioriture, a guidare visitatori e visitatrici tra i viali, rendendo “Orto in fiore” un percorso che cambierà di settimana in settimana e permetterà alle persone partecipanti di immergersi nella natura senza lasciare la città. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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