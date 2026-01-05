Corato festeggia l’Epifania la Befana arriva in Piazza Cesare Battisti
Il 6 gennaio, Corato celebra l’Epifania con l’arrivo della Befana in Piazza Cesare Battisti. L’evento conclude la rassegna “Natale a Corato – Incanto”, offrendo un’opportunità di incontro e tradizione per tutta la comunità. Un momento di condivisione nel rispetto delle consuetudini natalizie, che coinvolge cittadini di ogni età in un’atmosfera di festa e convivialità.
La magia delle festività natalizie a Corato si prepara al suo gran finale. Martedì 6 gennaio, Piazza Cesare Battisti diventerà il cuore pulsante del divertimento per l’ultimo atteso appuntamento della rassegna “Natale a Corato – Incanto”.L'evento, organizzato dalla Pro Loco Quadratum in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
