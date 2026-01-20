La trasferta americana di Cesare Battisti

La trasferta americana di Cesare Battisti si inserisce in un contesto in cui New York, pur essendo simbolo globale, non può essere considerata l’intera America. Questa distinzione è importante per comprendere le dinamiche e le implicazioni di un viaggio che va oltre i confini di una singola città, riflettendo le complessità di un continente vasto e diversificato.

Forse è un luogo comune, ma con un fondo di inequivocabile verità: New York non rappresenta gli Stati Uniti, non è l'America. L'elezione di Zohran Mamdani a sindaco rappresenta abbastanza bene questa realtà in una nazione governata da Donald Trump secondo la sua «moralità». Insomma la Grande Mela, nonostante tutti i suoi problemi e i prezzi alle stelle, resta attrattiva, per i turisti e non solo. Sono sempre più numerosi i cuochi italiani che fanno una puntata in città per un'esperienza in cucina, spesso una cena a quattro mani. È stato qui Riccardo Camanini de Il Lido 84 per cucinare da Atomix, acclamato ristorante coreano con due stelle Michelin.

