La nuova Italia dell' atletica | medaglie figlie dell' immigrazione dal valore inestimabile

Da gazzetta.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ci si dovrebbe fare nemmeno più caso. Non è una novità. Ma resta sotto gli occhi di tutti: le cinque medaglie azzurre ai Mondiali indoor di Torun - tre ori e due argenti, un record, come il terzo posto nel medagliere alle spalle di Stati Uniti e Gran Bretagna - sono tutte figlie dell’immigrazione, diretta o indiretta. Dall’Africa, ma non solo. Il boom degli ultimi anni dell’atletica tricolore, del resto, si spiega anche così. Sulla scia di un fenomeno sociale che in altri Paesi, dall’Inghilterra alla Francia, si è registrato ben prima. Nessuno, quindi, si scandalizzi. Anzi: le storie di questi atleti, di queste ragazzi, sono un bel simbolo dell’Italia di oggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

la nuova italia dell atletica medaglie figlie dell immigrazione dal valore inestimabile
© Gazzetta.it - La nuova Italia dell'atletica: medaglie figlie dell'immigrazione dal valore inestimabile

Articoli correlati

Tre nuove medaglie nel fine settimana dell’Alga Atletica ArezzoArezzo, 26 gennaio 2026 – Tre medaglie nel fine settimana dell’Alga Atletica Arezzo.

Leggi anche: Questura di Lecce: Elena Raggio è la nuova dirigente dell’Ufficio immigrazione

Contenuti utili per approfondire La nuova Italia dell'atletica medaglie...

Temi più discussi: Firmata la nuova Disciplina per il lavoro nelle Rappresentanze estere in Italia; Il nuovo podcast dell’Unione Astrofili Italiani; Passa da rinnovabili e reti la nuova economia dell'energia; La nuova Carta Strutturale dei Mari Italiani.

la nuova italia dellLa nuova Italia dell'atletica: medaglie figlie dell'immigrazione dal valore inestimabileTre ori, due argenti e record di medaglie a un mondiale indoor: il successo senza precedenti della spedizioni azzurra ha origini che vengono da lontano. Influenze e storie diverse, ma che sono specchi ... msn.com

la nuova italia dellItalia, svelata la nuova maglia Away per il Mondiale 2026: eleganza, identità e tecnologia nella divisa da trasferta ispirata alla sartoriaAdidas presenta i kit Away per il Mondiale 2026: per gli Azzurri un design che richiama la tradizione sartoriale italiana e la cultura calcistica anni ’90. msn.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.