La nuova Italia dell' atletica | medaglie figlie dell' immigrazione dal valore inestimabile

Non ci si dovrebbe fare nemmeno più caso. Non è una novità. Ma resta sotto gli occhi di tutti: le cinque medaglie azzurre ai Mondiali indoor di Torun - tre ori e due argenti, un record, come il terzo posto nel medagliere alle spalle di Stati Uniti e Gran Bretagna - sono tutte figlie dell’immigrazione, diretta o indiretta. Dall’Africa, ma non solo. Il boom degli ultimi anni dell’atletica tricolore, del resto, si spiega anche così. Sulla scia di un fenomeno sociale che in altri Paesi, dall’Inghilterra alla Francia, si è registrato ben prima. Nessuno, quindi, si scandalizzi. Anzi: le storie di questi atleti, di queste ragazzi, sono un bel simbolo dell’Italia di oggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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