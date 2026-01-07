Questura di Lecce | Elena Raggio è la nuova dirigente dell’Ufficio immigrazione

Dal 1° gennaio, Elena Raggio assume ufficialmente la guida dell’Ufficio immigrazione presso la Questura di Lecce. Con questa nomina, si apre un nuovo capitolo nella gestione delle pratiche e dei servizi dedicati ai cittadini stranieri, segnando un passo importante nel funzionamento dell’istituzione. La sua esperienza e competenza saranno fondamentali per garantire un’operatività efficace e trasparente all’interno dell’Ufficio.

LECCE – Avvicendamento importante ai vertici della Questura di Lecce. Dal 1° gennaio, Elena Raggio, primo dirigente, ha assunto ufficialmente la guida dell’Ufficio immigrazione. Prende il posto del primo dirigente Nicola Fucarino, che conclude la sua lunga e onorata carriera nelle fila della. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

