Questura di Lecce | Elena Raggio è la nuova dirigente dell’Ufficio immigrazione

Dal 1° gennaio, Elena Raggio assume ufficialmente la guida dell’Ufficio immigrazione presso la Questura di Lecce. Con questa nomina, si apre un nuovo capitolo nella gestione delle pratiche e dei servizi dedicati ai cittadini stranieri, segnando un passo importante nel funzionamento dell’istituzione. La sua esperienza e competenza saranno fondamentali per garantire un’operatività efficace e trasparente all’interno dell’Ufficio.

