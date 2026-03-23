La Nuova Caledonia ai playoff Mondiali dopo un viaggio di 11mila km | niente divise né accoglienza

La Nuova Caledonia sogna i Mondiali 2026. Arrivati a Guadalajara senza lusso ma scortati da un imponente dispositivo di sicurezza, gli oceanici inseguono l’impresa: prima la Giamaica e poi, eventualmente, il Congo sulla strada per una storica qualificazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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