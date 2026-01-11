Nazionale niente stage in vista dei playoff Mondiali di marzo | il calendario è troppo intasato

In vista dei playoff mondiali di marzo, la Nazionale italiana si trova senza la possibilità di svolgere uno stage pre-competitivo, a causa di impegni sovrapposti nel calendario e delle restrizioni della Lega. Gennaro Gattuso si prepara così a affrontare uno spareggio molto delicato con risorse limitate, dovendo ottimizzare il poco tempo a disposizione per preparare la squadra senza il tradizionale raduno di allenamento.

Il calendario dice no, la Lega pure. E così Gennaro Gattuso si ritrova ancora una volta solo, costretto a preparare lo spareggio mondiale più delicato senza lo stage (un raduno di allenamento della Nazionale che si svolge fuori dalle finestre ufficiali Fifa) invocato e con pochissimo tempo per lavorare sul campo. Ne parla Alessandro Bocci sul Corsera. Nazionale, niente stage in vista dei playoff: i dettagli. Si legge sul Corsera: La notizia non è ancora ufficiale, ma lo diventerà a metà della prossima settimana, quando la Lega calcio renderà noti anticipi e posticipi di due giornate di campionato, quelle dell’1 e dell’8 febbraio, e il calendario dei quarti di finale della Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

