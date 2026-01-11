Nazionale niente stage in vista dei playoff Mondiali di marzo | il calendario è troppo intasato
In vista dei playoff mondiali di marzo, la Nazionale italiana si trova senza la possibilità di svolgere uno stage pre-competitivo, a causa di impegni sovrapposti nel calendario e delle restrizioni della Lega. Gennaro Gattuso si prepara così a affrontare uno spareggio molto delicato con risorse limitate, dovendo ottimizzare il poco tempo a disposizione per preparare la squadra senza il tradizionale raduno di allenamento.
Il calendario dice no, la Lega pure. E così Gennaro Gattuso si ritrova ancora una volta solo, costretto a preparare lo spareggio mondiale più delicato senza lo stage (un raduno di allenamento della Nazionale che si svolge fuori dalle finestre ufficiali Fifa) invocato e con pochissimo tempo per lavorare sul campo. Ne parla Alessandro Bocci sul Corsera. Nazionale, niente stage in vista dei playoff: i dettagli. Si legge sul Corsera: La notizia non è ancora ufficiale, ma lo diventerà a metà della prossima settimana, quando la Lega calcio renderà noti anticipi e posticipi di due giornate di campionato, quelle dell’1 e dell’8 febbraio, e il calendario dei quarti di finale della Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Simonelli allo scoperto sull’ipotesi stage prima dei playoff Mondiali: «La Serie A farà il possibile per essere vicina alla Nazionale ma…». Svelata la situazione legata al calendario
Leggi anche: Sorteggi playoff Mondiali 2026, non solo l’Italia: ecco tutti gli abbinamenti per semifinali e finali. Calendario completo con i percorsi in vista di marzo
Italia, un'altra occasione persa per il bene della Nazionale: nessuno stage in vista del playoff - L’edizione odierna del Corriere della Sera lancia un’importante indiscrezione: i timori di Rino Gattuso si sono trasformati in realtà,. tuttomercatoweb.com
Italia, Gattuso lasciato solo dalla Lega: per i playoff decisivi per il Mondiale nessun aiuto - L’Italia verso la sfida decisiva senza aiuti e senza preparazione: non ci sarà nessuno stage di preparazione in vista del match contro l'Irla ... sport.virgilio.it
Salta lo stage della Nazionale, che farà soltanto 2 allenamenti in vista della sfida con l'Irlanda del Nord decisiva per la qualificazione ai Mondiali. Lo sfogo di #Gattuso: "Così è meglio non fare il Ct" x.com
Salta lo stage della Nazionale, che farà soltanto 2 allenamenti in vista della sfida con l'Irlanda del Nord decisiva per la qualificazione ai Mondiali. Lo sfogo di #Gattuso: "Così è meglio non fare il Ct" - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.