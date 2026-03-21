Il commissario tecnico ha annunciato la lista dei giocatori convocati per le prossime partite, suscitando immediatamente polemiche. Le critiche sono aumentate a causa delle assenze di Kayode e Zaniolo, due elementi che avrebbero potuto essere inclusi. La situazione ha portato a discussioni tra tifosi e media, rendendo la fase preparatoria alla partita già molto discussa.

Calciomercato Milan: incontro Tare-Modric, sul piatto il futuro in rossonero. La decisione del croato in vista della prossima stagione Calciomercato Juventus: pazza idea Rudiger per la difesa. Fattore Spalletti decisivo, così i bianconeri possono riportarlo in Serie A. Le cifre e i dettagli del possibile colpo Zaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Calafiori si racconta: «Appresi da un SMS di essere fuori rosa alla Roma. Con Mourinho ricevetti questa batosta» Zhang Jindong, fine dell’impero dell’ex proprietario dell’Inter e fondatore Suning: patrimonio azzerato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Kayode e Zaniolo, Gattuso finisce sotto accusa: la Nazionale è già un caso

Articoli correlati

Nazionale, Gattuso ha deciso: Verratti e Palestra sì, Zaniolo noGennaro Gattuso sta lavorando alla costruzione della nazionale italiana in vista dei prossimi impegni ai playoff, validi per la conquista del pass...

Leggi anche: Dal caso Cucchi alla Uno Bianca, quando la divisa finisce sotto accusa

Tutti gli aggiornamenti su Kayode e Zaniolo Gattuso finisce sotto...

Temi più discussi: Gli esclusi di Gattuso per i playoff dell'Italia: da Zaniolo a Bernardeschi, Pellegrini, Bartesaghi e Vicario; Italia, i tifosi bocciano le scelte di Gattuso: Altro che Chiesa e Frattesi, servivano loro due; Italia al playoff, oggi i convocati: Tonali c'è, la probabile lista di Gattuso; Italia verso i playoff per il Mondiale: chi sale e chi scende, la situazione ruolo per ruolo. Le possibili convocazioni di Gattuso.

Nazionale, Zaniolo manda un messaggio a Gattuso e De Rossi avverte: Basta rompere le pa**e!Zaniolo è ancora decisivo nella trasferta di Genova manda un messaggio chiaro a Gattuso dopo la mancata convocazione. De Rossi chiede maggiore rispetto e si sfoga ... sport.virgilio.it

Gli esclusi di Gattuso per i playoff dell'Italia: da Zaniolo a Bernardeschi, Pellegrini, Bartesaghi e VicarioTra infortuni e scelte tecniche sono diversi gli azzurri esclusi da Gattuso nelle convocazioni per Italia-Irlanda del Nord. msn.com

Not picking Kayode but picking 4 GKs for a World Cup playoff is just weird from Gattuso. And that’s exactly why they won’t make it in my opinion. x.com

È stata diramata la lista dei convocati dell'Italia per i playoff Mondiale Torna finalmente in Nazionale Federico Chiesa, assente da Euro 2024 Prima chiamata in Nazionale maggiore invece per Marco Palestra Fuori nomi di spicco come Kayode, Fagioli facebook