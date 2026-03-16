Cibi e pensieri che nutrono il cervello un libro firmato dalla coppia Liotta giornalista e Matteoli neuroscienziata

Un nuovo libro scritto dalla coppia composta da un giornalista e una neuroscienziata esplora i legami tra cibo, pensieri e funzioni cerebrali. Si concentra sui dialoghi tra mente, cervello, corpo e microbiota, offrendo un punto di vista innovativo. Il testo si basa su studi recenti di neuroscienze e si apre a discipline emergenti come la psichiatria nutrizionale e il neurometabolismo.

(Adnkronos) – I dialoghi tra mente, cervello, corpo e microbiota. Un punto di vista nuovo, che parte dagli studi recenti di neuroscienze e approda a discipline nascenti come la psichiatria nutrizionale e il neurometabolismo. E' il lavoro delle autrici Eliana Liotta e Michela Matteoli che firmano 'La mente radiosa. I cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita' (Sonzogno), in libreria dal 17 marzo. Dall'opera è tratta una lectio scenica delle autrici, che si terrà al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano lunedì 4 maggio alle 20.30. Liotta, giornalista e saggista, e Matteoli, neuroscienziata che dirige... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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