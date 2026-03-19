Carenze nutrizionali | 12 principi per una mente radiosa

Il 19 marzo 2026 nelle librerie italiane è uscito il libro “La mente radiosa”, scritto da Eliana Liotta e Michela Matteoli e pubblicato da Sonzogno. Il volume si concentra sulle carenze nutrizionali e presenta dodici principi per migliorare la salute mentale. Il testo propone un nuovo approccio su come l’alimentazione possa influenzare il benessere della mente.

È giovedì 19 marzo 2026 e nelle librerie italiane è appena approdato un nuovo punto di vista sulla salute mentale: il volume La mente radiosa di Eliana Liotta e Michela Matteoli, edito da Sonzogno. L’opera esplora i dialoghi invisibili tra cervello, corpo e microbiota intestinale, proponendo che la qualità dei nostri pensieri dipenda direttamente dall’alimentazione e dalle relazioni umane. Un incontro pubblico per approfondire questi temi si terrà lunedì 4 maggio alle ore 20.30 al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano. Le autrici sostengono che molte persone vivono in uno stato di carenza nutrizionale specifica, mancando di sostanze fondamentali come gli omega-3 e le vitamine B e D, pur vivendo in una società apparentemente opulenta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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