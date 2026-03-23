Alla fine non possiamo che ammettere, ancora una volta, che non ci aveva preso nessuno. Prima ancora di iniziare a votare, avevamo già cantato il de profundis di questo referendum, convinti che alle urne ci sarebbero andati i soliti (pochi) noti, rinnovando la triste litania di ogni chiamata elettorale: la democrazia debole, la disaffezione dei cittadini. E invece il risultato non è solo uno schiaffo alle previsioni, ma anche alla debolezza e all’insipienza dei partiti, e alla miopia di chi pretende di leggere il Paese con lenti sempre troppo inadeguate a intercettare gli umori, e le passioni, reali. Al referendum sulla giustizia ha vinto la... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La lezione del referendum: fra gli italiani e la Costituzione un legame più forte dei partiti

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