Roma, 23 marzo – “Nessun oblio e nessuna retorica, la Costituzione resti il punto fermo ”, aveva detto nel 46esimo anniversario della commemorazione del padre, il 12 febbraio scorso. Oggi, a urne chiuse, Giovanni Bachelet trova la risposta al suo auspicio: “Sembra bellissimo, sono molto felice che la nostra galoppata abbia ottenuto almeno il risultato di far tornare la voglia di votare a milioni di cittadini. L'isola degli astenuti è riemersa. Aver fatto tornare la voglia di votare mi sembra un risultato notevole del comitato Società civile per il No". Fisico, già docente universitario e deputato, Giovanni, 70 anni, è il figlio e l’erede... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bachelet: “Gli italiani amano la Costituzione più dei partiti. Per questo è tornata la voglia di votare”

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