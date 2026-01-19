Volley Minore Spezzanese rimontata Kerakoll va ai quarti

Nel girone B di serie B maschile, Kerakoll Sassuolo si qualifica ai quarti di Coppa Italia dopo una vittoria al tie break contro Scanzorosciate. La partita ha visto una rimonta della Beca Tensped Spezzanese, che aveva inizialmente ottenuto un vantaggio, ma non è riuscita a mantenere il risultato. La sfida tra queste due squadre ha determinato il passaggio del turno ai danni di Remedello Asola, che aveva superato Spezzanese nel girone.

Finisce con un colpo di scena, il testa a testa al vertice del girone B di serie B maschile tra Kerakoll Sassuolo e Beca Tensped Spezzanese, che lottavano per un primo posto al termine del girone d'andata che valeva la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia: quando sembrava che la qualificazione non potesse sfuggire agli spezzanesi, avanti 1-0, c'è la rimonta del Remedello Asola che, con due set vinti ai vantaggi, rovina il sogno della Beca che riesce a vincere la gara al tie break, ma non ad evitare il sorpasso della Kerakoll Sassuolo, che strapazza 3-0 Scanzorosciate, conquistandosi i quarti di Coppa Italia, dove affronterà i lombardi del Caronno, primi nel girone A.

PALLAVOLO MASCHILE – Serie D CUS Trieste – A.P. Travesio 1–3 (25–21, 19–25, 22–25, 21–25) Buona prova dei cussini che giocano alla pari per lunghi tratti, vincendo il primo set e restando sempre in partita, ma pagano una minore lucidità nelle fasi final - facebook.com facebook

