Nonostante i continui attacchi alle politiche per il clima e il motto “drill, baby, drill”, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato un enorme impulso alla rivoluzione verde attaccando l’Iran. Il costo del petrolio è salito, da circa 70 dollari, a più di cento dollari al barile e anche i prezzi del gas naturale sono aumentati rapidamente in gran parte del mondo. I paesi arabi hanno deviato quanto più carburante possibile verso gasdotti e oleodotti, ma si prevede che i prezzi rimarrano alti. Ma espandendo il più possibile l’adozione di fonti rinnovabili, veicoli elettrici e pompe di calore si potrebbe ridurre quel costo del 70 per cento. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La guerra in Iran può accelerare la transizione verde?

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