Come ragazzo che andava ai seggi come scrutatore ho sempre fatto dei brogli. Però paradossalmente non per il mio rappresentante di lista, ma per il suo avversario, per cui alcuni si accorgevano e dicevano: "Va bene, il broglio non va fatto, ma se proprio lo devi fare, fallo per il nostro candidato. Non mettere in difficoltà il nostro candidato facendo le schede bianche e risultando che hanno votato per l'avversario perché altrimenti è un broglio che non ha senso. Tu sei rappresentante di lista della DC perché fai agevolare il Partito comunista Italiano?". Semplice, perché così Gladio interviene se al governo io parlo degli anni Settanta Ottanta dovesse andar su un comunista, alla fine intervengono gli americani attraverso questa struttura paramilitare che fa il colpo di stato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La giornata d'uno scrutatore (che fa i brogli)

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