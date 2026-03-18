Quanto guadagna uno scrutatore al referendum 2026 | i compensi aggiornati

Durante il referendum del 2026, gli scrutatori ricevono un compenso che si aggira intorno a qualche decina di euro per giornata di lavoro. La paga è stata aggiornata rispetto alle precedenti consultazioni e varia in base alla regione e alla durata dell’incarico. Si tratta di una retribuzione che, pur non rappresentando un guadagno consistente, viene comunque riconosciuta a chi svolge il ruolo.

Roma, 12 marzo 2026 – Non ci si arricchisce dietro un tavolo del seggio, ma qualche decina di euro in più non guasta, specie in tempi di rincari e incertezze economiche. Il referendum 2026 porta con sé novità operative e un piccolo incentivo per chi si mette a disposizione dello Stato per poche ore di lavoro intenso e concentrato. Ecco quanto guadagneranno i componenti dei seggi. Le figure chiave dei seggi. Cosa cambia nel 2026. Quanto si guadagna. Confronto con amministrative e politiche. Le figure chiave dei seggi. Ogni seggio referendario è organizzato secondo regole precise e consolidate: un presidente coordina le operazioni, il segretario registra e verifica i voti, mentre quattro scrut atori si occupano del corretto svolgimento della votazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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